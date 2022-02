AMLO le responde a Ted Cruz; "Me llena de orgullo"

Después de que el senador de Estado Unidos, Ted Cruz señaló a AMLO como responsable de la violencia en contra de los periodistas en México, el mismo presidente respondió a los señalamientos afirmando que le llena de orgullo que alguien como él lo insulte.

"La verdad es un timbre de orgullo que un senador como esta persona se lance contra el gobierno que represento. Me llena de orgullo. Si él me alabara, si hablara bien de mí, a lo mejor me pondría yo a pensar que no estamos haciendo bien las cosas, pero si él dice que estamos mal, la verdad sí me produce orgullo y es normal que en un proceso democrático existan estas expresiones"

De la misma manera AMLO señaló que el texano no solo opina mal del gobierno mexicano si no también de los mexicanos que viven en Estados Unidos.

Este encuentro entre Ted Cruz y AMLO no es el primero pues en una ocasión pasada el mismo político texano critico a México por cómo el gobierno manejaba las protestas civiles.