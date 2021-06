AMLO llama a crear una sociedad no materialista, pues el dinero 'es del diablo'

Nación

López Obrador dijo que 'el dinero es el papá y mamá del diablo'. Llamó a los mexicanos a llevar una vida con dignidad y valores

El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó un llamado a construir una sociedad no materialista o aspiracionista, pues dijo que ésta podría justificar los medios para conseguirlos, además dijo que 'el dinero es el papá y mamá del diablo'.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador comentó que la mayoría de delitos que se cometen en México tienen que ver con el crimen organizado; sin embargo, existen otros vinculados a los intereses y la ambición.

"La mamá y el papá del diablo es la ambición desmedida al dinero. A eso me refiero cuando planteo que debemos luchar por una sociedad mejor, no materialista, no buscar progresar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, treparnos, el fin justifica los medios, no", señaló.

AMLO indicó que si bien son importantes los ingresos económicos para las familias, pero también dijo que es necesario vivir con dignidad y valores, pues la felicidad no se trata de acumular lo material, sino de estar bien con uno mismo.