AMLO: López-Gatell dio negativo a Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell dio negativo a Covid-19.

Desde la conferencia mañanera del 5 de enero, el mandatario aclaró el estado de salud del subsecretario.

Esto luego de que no se presentó a su sección "El Pulso de la Salud" el pasado martes 4 de enero por sentirse mal, de acuerdo con AMLO.

"Aprovecho para informar que el doctor Hugo López-Gatell salió negativo de Covid y solo tiene una gripe, catarro común" AMLO Hugo López-Gatell está enfermo, anuncia AMLO

El presidente AMLO anunció el 4 de enero que Hugo López-Gatell está enfermo, razón por la que no se presentó a la conferencia mañanera.

Además, aseguró que se trataba de un catarro y pidió no especular sobre su padecimiento o estado de salud.

Sin embargo, reconoció que sería difícil no hacer especulaciones porque así "sería muy aburrida la vida", pero aclaró que n o se trataba de nada grave.

Las declaraciones del mandatario fueron corroboradas con el anuncio de que el subsecretario se realizó una prueba Covid-19 que resultó negativa.

Ómicron está afectando mucho pero no es grave: AMLO

Por otra parte, AMLO reconoció que la variante de Covid-19 Ómicron está afectando mucho al país con el crecimiento de los nuevos casos.

Sin embargo, se alegró de que esta nueva variante no es grave como las anteriores pues no hay el mismo número de hospitalizaciones.

Asimismo, consideró que lo más importante ante esta variante es que no se ha registrado un incremento de las muertes a la par que de los contagios.

"Está afectando mucho la nueva variante, pero afortunadamente no es grave, no hay hospitalización y lo más importante de todo, no hay fallecimientos"

AMLO A pesar de esto, AMLO pidió a la ciudadanía seguir con los cuidados y las medidas sanitarias para evitar la propagación desmedida de la enfermedad.

Recordó que nos encontramos en la temporada de enfermedades respiratorias ya que el país se encuentra en invierno.