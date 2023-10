AMLO niega que exista un desbordamiento de migrantes en nuestro país

El presidente Obrador negó que nuestro país exista un desbordamiento de inmigrantes, aunque reconoció que cada vez más se registra un aumento de migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos.

#AlMomento #Migrantes en su mayoría Haitianos derriban vallas metálicas en parque ecológico de Tapachula, #Chiapas donde @comar_sg está dando atención, miles de migrantes ingresaron a territorio mexicano luego que algunos bloqueos en Guatemala se levantaran. pic.twitter.com/P2jfPwT0q5 — Cristian Alegría (@CrisAlegria_) October 16, 2023

"Nosotros lo que procuramos es ayudar a los migrantes y no hay desbordamiento a pesar de que ha crecido el flujo migratorio, ahí vamos ordenando las cosas porque trabajamos todos los días", refirió el mandatario durante su rueda de prensa matutina.

AMLO dijo esto en el marco de una reunión que este sostendrá con presidentes de otras naciones latinas en Tapachula , Chiapas para poder resolver este problema de migración.

#México se prepara para recibir a 30 mil #migrantes del corredor centroamericano.



??Algunos avanzan por la carretera #Tapachula-Ciudad Hidalgo, otros esperan en la oficina de #COMAR Tapachula. pic.twitter.com/7m1D6UuFU8 — MigraNoticias (@MigranoticiasLA) October 16, 2023

"Estoy invitando a presidentes de países vecinos para analizar el problema y presentar un plan conjunto, con el propósito de bajar el flujo migratorio y ayudar nosotros, ayudarnos mutuamente para que no tengamos desgracias, para que no pierdan la vida los migrantes, para que no sufran", afirmó.