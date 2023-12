AMLO niega que existan retenes del crimen organizado en México

Durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador habló sobre la violencia del país, negando que existan casos de retenes por parte del crimen organizado, incluso afirmó que en sus recorridos, este nunca se ha confrontado con estos retenes.

AMLO fue cuestionado por los reportes de retenes en el estado de Sonora, pero el presidente negó la existencia de estos retenes en cualquier parte del país. Aunque recalcó que antes de su administración si existían, pero a su llegada a Palacio Nacional, esto cesó.

"En otros tiempos habían estos retenes de la delincuencia, incluso con uniformes de la policía ministerial, de eso como yo sigo recorriendo, pero antes más, todo el país, conozco pues para se alegren mis adversarios, conozco todos los municipios del país"

"Pero ahora no, ahora no, no he constatado eso, no me he enfrentado a ningún retén así y tampoco tengo información y todos los días nos informamos de lo que pasa en el país y no tenemos información, pero que bueno que se ventile para que la gente no se deje sorprender", afirmó en Palacio Nacional.

Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), indicó que se han establecido retenes en todo el país, por parte del Ejército y la Guardia Nacional, "plenamente identificados" y que en Sonora hay algunos que ya son fijos.