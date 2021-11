AMLO pide austeridad; sí fue invitado a la boda de Santiago Nieto pero declino

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a funcionarios actuar con austeridad, luego que el sábado 6 de noviembre el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, realizara su boda en Guatemala.

Durante la conferencia mañanera del lunes 8 de noviembre, AMLO abordó la boda de Santiago Nieto y los escándalos suscitados a su alrededor, calificando el asunto como escandaloso.

"Es un asunto escandaloso, aún cuando se trata de un acto privado, los asuntos privados en México son cada vez más públicos o se sabe más de ellos, antes no se conocía, había mucha ostentación, mucho derroche, pero todo se silenciaba, ahora no" AMLO Y agregó el presidente AMLO: "Por eso hay que recomendarles a los servidores públicos que actúen con moderación, con austeridad y que sigan el ejemplo de Benito Juárez, que decía que los servidores públicos debían aprender a vivir en la justa medianía". AMLO AMLO recordó que en su gobierno ya no se compran vehículos de lujo y que los funcionarios viajan en avión comercial, lo que ha dejado varios ahorros al gobierno. "Ya quedó a atrás que el funcionario tenía que andar en vehículos último modelo, trasladarse en avión privado, llevamos tres años y no hemos comprado un solo vehículo para funcionarios públicos [...] nos hemos ahorrado muchísimo viajando en línea comercial". AMLO También mencionó al extinto Estado Mayor Presidencial (EMP) que calificó como "guardaespaldas" del presidente. "Lo de los guardaespaldas [...] eran 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial para cuidar al presidente, un exceso, algo fuera de lo normal", dijo AMLO. Al ser cuestionado sobre si Santiago Nieto lo invitó a la boda

,

AMLO

respondió que sí, pero

declinó la invitación.

"Yo por eso no voy a eventos sociales, sí (me invitaron) pero no puedo porque tengo muchas ocupaciones y además no acostumbro a hacerlo, me invitan y les agradezco mucho, pero no salgo, a veces ni a comer o a cenar a un restaurante"

AMLO AMLO: Si hay delito que se actúe

Sobre los escándalos que hubo alrededor de la boda de Santiago Nieto, AMLO hizo un llamado a los servidores públicos involucrados a responder.

AMLO también dijo que si hubo algún delito, que se investigue y se actúe.

"Que respondan los servidores públicos involucrados, si hay delito que perseguir, que se actúe, que no haya impunidad para nadie"

Los escándalos alrededor de la boda de Santiago Nieto

Este fin de semana se casó Santiago Nieto, titular de la UIF, con Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), en Guatemala.

Boda que, en un principio, tenía que ser discreta pero dejó una serie de escándalos a su paso.

Todo comenzó cuando el periodista Darío Celis aseguró que Paola Félix Díaz, entonces secretaría de Turismo de la CDMX, fue detenida en Guatemala, por querer introducir de forma ilegal 25 mil dólares -que luego se supo eran 35 mil dólares-.

"Mientras la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, está en campaña permanente recorriendo los estados, la secretaria de Turismo, Paola Félix, fue detenida en el aeropuerto de Aurora, Guatemala, quiso introducir de forma ilegal 25 mil dólares en efectivo".