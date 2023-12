AMLO pide paciencia por faltas del Tren Maya; El servicio mejorará

A penas empezando su conferencia matutina, el presidente Obrador habló sobre las críticas que a recibido el Tren Maya, principalmente por sus muy básicas comodidades y altos precios para el valor del boleto que rebasa los mil pesos.

El mandatario que el servicio del Tren Maya mejoría con el tiempo.

"Que dice "no hay aire acondicionado" y va alguien hasta con un chaleco, pero todo es puro enojo. ¡Ah! lo otro, que no hay cochinita, que no hay panuchos, no hay chanchamitos, sino paninis, que la carta de los servicios de alimentos tienen paninis y que es carísimo. Vamos a ir mejorando, es un proceso, que nos esperen", indicó el mandatario federal.

Los chairos descienden del Tren Maya, sobre una estación en obra gris, luego de tres largos retrasos, al grito de "¡Es un honor estar con Obrador!",



Bien lo dijo Mark Twain: Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de haber sido engañados.pic.twitter.com/aNH9BRCMY2 — Emilio Vallejo Rangel-Larios (@EmilioVallejoRL) December 16, 2023

Por medio de las redes sociales el mega proyecto de AMLO fue duramente criticado debido a que en varias estaciones los avances son mínimos, incluso en algunos aún no estaba terminado el techo.

Asimismo, se compartió el menú del tren que tenía un trayecto de 6 horas, donde se ofrecía comida de baja calidad en altos precios, así como bebidas a precios similares.