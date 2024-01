AMLO pide que López Dóriga se disculpe por dar "fake news"

Durante su conferencia matutina, el presidente Obrador solicitó al periodista, Joaquín López Dóriga, que de una disculpa por supuestamente haber difundido "fake news" sobre la entrega de apoyos en Acapulco por el paso del huracán Otis.

En la controvertida sección de "Quién es quién en las mentiras" se mencionó el caso de López Dóriga, el cual señaló que los apoyos del estado no habían llegado a los damnificados. En la mañanera AMLO usó la información de la Secretaría de Bienestar para desmentir lo afirmado por el veterano periodista.

El mandatario solito al periodista que de una disculpa por la difundir la "fake news".

"Ojala y cuando tengas toda la información, puedas, con humildad, ofrecer disculpas, porque hay que tener capacidad para rectificar, no caer en la autocomplacencia (...). Yo estoy seguro que vas a responder sobre este tema, entonces ayuda mucho para que nuestros adversarios que se serenen", dijo el presidente López Obrador durante la conferencia matutina.

El mandatario federal rechazó que se trate de un pleito contra el periodista, incluso defendió que sería complicado que a él le mientan, esto por la supuesta honradez de sus colaboradores, servidores de la nación y elementos de la Guardia Nacional.