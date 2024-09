AMLO piden que no usen su nombre para calles ni museos

A tan solo 11 días del fin del sexenio del presidente, Andrés Manuel López Obrador, este reafirmó una de sus peticiones cuando este termine su vida política y pase al retiro en uno de sus ranchos, que no se conmemore su mandato por medio de calles, museos o estatuas.

Durante la conferencia de prensa de este 19 de septiembre, el presidente Obrador volvió a mencionar que este pide que no se venere su figura por medio de museos, estatuas, escuelas o vialidades en su honor.

AMLO incluso llegó a señalar que en su testamento pidió que no se usara su nombre para estas obras públicas. El mandatario señaló que sus éxitos como servidor público corresponden al propio país.

"Mi familia me dice que no está de acuerdo, pero es que ahí dictó al notario que no quiero museos, estatuas, ni nombre de calles, escuelas, ni nada con mi nombre", expresó.

"Todo lo que he sido como servidor público, el legado corresponde al pueblo de México", refrendó

A tan solo 7 conferencias de La Mañanera, López Obrador mencionó que tras su salida del cargo presidencial, no quiere ser molestado y solicitado por el pueblo de México, pues el desea ayudar a las causas de otra forma y desde el anonimato.