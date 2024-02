AMLO presenta su último libro sobre política "¡Gracias!"

Durante la conferencia matutina del dia de hoy, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador presentó su último libro sobre política, titulado "¡Gracias!", el habla sobre la vida pública del mandatario.

"Miren, ya está mi nuevo y último libro sobre política, porque ya me voy a jubilar en siete meses y días, y escribí este libro, que es un repaso sobre mi vida pública" dijo.

Asimismo, el mandatario señaló que este libro está enfocado a los jóvenes. Finalmente el mandatario señaló que después de terminar su mandato este se retirará de la vida política del país.

No hay que dejar de hablarle a los jóvenes. A ellas y ellos está dedicado este último libro, '¡Gracias!' pic.twitter.com/XxvBdsun2J — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 8, 2024

"Con este texto dirigido a los jóvenes —porque a los jóvenes se los estoy dedicando— con este texto dirigido a los jóvenes me retiro por anticipado. Al término de mi mandato me iré de la actividad política con la satisfacción de haber cumplido y con el criterio de que no debemos tener demasiado apego ni al dinero, ni al poder", aseveró López Obrador.

Señaló que la próxima semana estará en venta con un costo de 298 pesos y que la editorial Planeta es la encargada de la publicación.