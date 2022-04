AMLO primero los llama fifís y ahora los invita a Mañanera

CIUDAD DE MÉXICO. – Luego de llamarlos pseudoambientalistas, fifís y de acusarlos incluso de vender su imagen a los famosos que denunciaron la deforestación y la afectación que está dejando a su paso la construcción del Tren Maya, ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador, recapacita y anuncia que los invitará a su conferencia de prensa Mañanera.

Como se recordará un grupo de famosos, artistas, actores, ecologistas y ambientalistas de México, entre los que se encuentran: Kate del Castillo, Eugenio Derbez, Bárbara Mori, Natalia Lafourcade, Rubén Albarrán vocalista del grupo Café Tacvba y la primera actriz Ofelia Medina grabaron un comercial en contra del daño ambiental y la deforestación de miles de árboles que está dejando a su paso la construcción del Tren Maya.

Desde su publicación en redes sociales que fue el pasado 22 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha arremetido en múltiples ocasiones en contra de los famosos.

"Ahora resulta que Eugenio Derbez, Bárbara Mori, Natalia Lafourcade, Rubén Albarrán y otros artistas se rasgan las vestiduras; son muy conservadores, son fifís", dijo López Obrador en su Mañanera del 23 de marzo.

Sin embargo, en respuesta a un comentario de Eduardo Esquivel Ancona, de SDP Noticias, en la Mañanera de este miércoles 20 de abril, López Obrador anunció que en un futuro invitaría a los famosos a su conferencia de prensa.

"Yo los voy a invitar haber si platicamos, me estas dando una buena idea; los voy a invitar para ver cuáles son sus dudas y se las aclaro; a ver si aceptan que platiquemos, porqué es desconocimiento, no es mala fe y no creo que les hayan pagado, ósea creo se creyeron lo de la destrucción".

Dijo que con su hijo, Jesús Ernesto, le paso algo similar cuando él niño le cuestionó el porqué de la destrucción de la selva que deja a su paso la construcción del Tren Maya, por lo que él le dijo: "A ver, a ver chamaco" y le explicó con su proyecto protege al medio ambiente.