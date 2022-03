AMLO propone crear una "Unión Americana" basada en el EU

Desde el Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señalo que durante su reunión con el ex-presidente de Brasil, Lula da Silva, propuso la creación de una unión continental, del mismo modo que la Unión Europea funciona.

"Ayer hablé de eso con Lula de cómo pensar en no sólo el sueño bolivariano de la integración de América Latina y el Caribe, sino de la integración de América, es un cambio de política (...)".

"Eso hablamos ayer y va a requerir de convencer a quienes tienen desconfianza de la actitud de intervención de falta de respeto a las soberanías, y de convencer a quienes han sido hegemónicos de que no es el tiempo de antes, que ya no es el tiempo de los espías, de la promoción de golpes de Estado, de poner y quitar gobernantes a su antojo, o de los bloqueos, todo esto que se usaba en la Edad Media. Ya no puede ser así", mencionó.

AMLO señalo que el continente americano tiene los recursos naturales, tecnología, mercado y consumo suficientes para ser autosuficientes, así mismo señalo que un plan integral empezaría primero con una integración de América del Norte, para después integrar América Latina.

"Necesitamos mantener los equilibrios, así como no estamos por guerras comerciales tampoco podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando hay un crecimiento desmedido de una región que se puede convertir en una amenaza de dominación. No queremos hegemonías en lo político, en lo económico ni mucho menos en lo bélico"