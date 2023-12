AMLO propone desaparecer al INAI, UFT y la COFECE; Todos organismos independientes

De nueva cuenta, el presidente Obrador arremetió en contra de los organismos autónomos del estado, ahora, desde su conferencia matutina afirm que este enviara una iniciativa para desaparecer el INAI, UFT y la COFECE.

AMLO señaló que estas tres instituciones “no sirven para nada”, por lo que enviará una propuesta para su desaparición.

"Hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada, son gastos superfluos. Entonces, ¿cómo vamos a estar pensando en que haya una reforma fiscal si todavía no terminamos de hacer todos los ajustes que requiere la administración pública? (...) Que el Instituto de la Transparencia, de las Comunicaciones, que la Competencia, que no sé cuánto, tenemos que hacer una reforma administrativa y tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos” indicó López Obrador.

Los tres órganos constitucionales autónomos son parte del gobierno federal pero operan de manera independiente del gobierno y de las órdenes del presidente, la COFECE se encarga de maneres una libre competencia en el mercado mexicano, el INAI se encarga de transparentar el acceso a la información pública y la IFT se encarga de mantener la igualdad de condiciones en las telecomunicaciones.

Esta no sería la primera vez que uno de los Organismos constitucionales autónomos desaparece por decreto del presidente Obrador, pues en el 2019 desapareció el INEE (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación) y fue reemplazado por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.