AMLO propone retirar la Estatua de la Libertad de Estados Unidos

Ciudad de México. -El Presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo en contra de la posible pena máxima de encarcelamiento que el gobierno de los Estados Unidos podría aplicarle a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, tanto, que de acontecer, avisó que comenzaría una campaña cuya finalidad será retirar la Estatua de la Libertad, símbolo de la ciudad de Nueva York.

"Hay que empezar con la campaña que, si lo llevan a Estados Unidos y lo condenan a pena máxima y a morir en prisión, hay que empezar la campaña de que se desmonte la Estatua de La Libertad que entregaron los franceses y que está en Nueva York, porque ya no es símbolo de libertad", declaró en su conferencia de ´prensa de este lunes.

Al mismo tiempo, AMLO, que defendió al periodista australiano, hizo un recordatorio de la ocasión cuando medios de comunicación de todo el mundo se unieron para darle difusión a la filtración de documentos clasificados que Assange realizó en el año 2010, sin embargo, hoy los criticó por no hacer lo mismo cuando el periodista de 51 años de edad tiene grandes problemas con la justicia de la Unión Americana.

"¿Qué, no vale la pena que se ocupe el New York Times del asunto, o el Washington Post o el Financial Times o El País, y convocar a un encuentro de la prensa más importante del mundo para exhortar, para pedir, para llamar a que se le otorgue un indulto a Assange? Si no lo hace, van a quedar manchados", advirtió.

El mandatario aseguró que el tema de Julian Assange será uno de los tópicos que abordará en su próxima reunión con el presidente estadounidense Joe Biden, en la Casa Blanca, cita pactada para el próximo 12 de julio.

Autoridades de Estados Unidos buscan a Assange por 18 cargos, entre ellos, uno de espionaje. El también programador recibió una orden de extradición el pasado 17 de junio de parte de la ministra del Interior británica, Priti Patel, y en caso de que sea condenado, enfrentaría una pena de 175 años de prisión.

Assange es famoso por haber entrado a la red de la NASA y del Pentágono y publicar documentos secretos de Estados Unidos, en donde se evidenció la serie de abusos cometidos en las guerras de Irak y Afganistán.