AMLO protegería a Mario Aburto si ofrece información sobre el caso Luis Donaldo Colosio

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que, si Mario Aburto tiene información para ofrecer sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el gobierno federal lo protegería.

Desde la conferencia mañanera del 18 de octubre, AMLO aseguró que si Aburto puede probar que fue torturado y que está amenazado para no contar su versión, también le ofrecería protección a él y su familia.

"Yo creo que si la familia del señor Aburto y él mismo tienen algo que decir sobre su proceso que signifique otra versión sobre los hechos y si él puede expresar, probar que fue torturado, que está amenazado y que por eso ha guardado silencio, si es que existe otra versión, el Estado Mexicano lo protegería"

El mandatario aseveró que Brindaría protección a toda la familia de Mario Aburto si tuviera información relevante para el caso de Colosio y estuviera dispuesto a aportarla.

"Si él estuviere dispuesto a contar su versión se le brindaría toda la protección a él a su familia, si tiene algo que aportar"

Además, AMLO calificó de lamentable y aseguró que fue una vileza el asesinato perpetrado contra Luis Donaldo Colosio, durante su campaña a la presidencia de la República en 1994.

Asimismo, el mandatario aseguró que su gobierno está interesado en que no exista ninguna duda sobre el caso de Colosio, por lo que aseguró que si Mario Aburto hablara sobre los hechos, sería un acto de justicia.

"A nosotros sí nos interesa mucho el que no haya ninguna duda, ninguna sospecha sobre este lamentable asesinato de Luis Donaldo Colosio. Fue una vileza lo que le hicieron. Entonces sería un acto de justicia y por lo mismo es un asunto de Estado"

El mandatario aseguró que pedirá a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, que se entreviste con los familiares de Mario Aburto para resolver las presuntas violaciones a sus derechos humanos por dejarlo en incomunicación.

también afirmó que, de probarse que los hechos ocurrieron tal como se dictaminó en el juicio de Aburto,

su única obligación es que se respeten los derechos humanos

del ahora prisionero.

"Ahora, si las cosas sucedieron como están en el juicio, lo único que nosotros estamos obligados a hacer es que no se le violen sus derechos humanos y ese es un compromiso"

Mario Aburto no esta incomunicado en lo absoluto: Rosa Icela Rodríguez

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que Mario Aburto no está incomunicado como ha asegurado su familia.

"No definitivamente. El señor Aburto está recluido en este penal federal (pero) no, al momento no está incomunicado absolutamente. Está en buen estado de salud"

Asimismo, aseguró que se revisa el caso de Aburto, así como la respuesta a la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos con jurídicos del órgano administrativo y de la Secretaría que preside.

La titular de la SSPC aclaró además que que Mario Aburto