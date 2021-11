AMLO rechaza haber ordenado a la FGR pedir prisión preventiva para Emilio Lozoya

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó haber ordenado a la Fiscalía General de la República (FGR) pedir prisión preventiva para Emilio Lozoya.

En la conferencia mañanera del 4 de noviembre, AMLO negó haberle dado instrucciones a la FGR para ordenar la prisión preventiva contra el director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El presidente AMLO afirmó que él no da instrucciones en ese sentido y reiteró que la FGR es autónoma.

"No, yo no doy instrucciones en ese sentido. Además, la Fiscalía es autónoma. Estoy hablando de la integridad del fiscal. Imagínense, yo recomendándole algo al fiscal" AMLOAMLO dice que nunca ha dado ni daría instrucciones a la FGR El presidente AMLO

aseguró que nunca ha dado ni daría instrucciones a la

FGR

.

En este sentido, AMLO señaló que no ha dado ninguna instrucción de ese tipo ni con los periodistas que "más lo atacan".

Tras rechazar haber dado instrucciones a la FGR en el caso de Emilio Lozoya, AMLO consideró que es un asunto de dignidad y principios.

"Cómo le voy a pedir al fiscal que actúe de determinada forma. Él también, si es un hombre íntegro, imagínense la vergüenza para un presidente que un fiscal que es autónomo le diga que no... que lo puede hacer Alejandro Gertz"

El presidente AMLO indicó no exponerse a esas prácticas, así como de no establecer relaciones de complicidad con nadie.

"Siempre actúo con transparencia", agregó AMLO a pregunta expresa sobre la decisión del Poder Judicial para considerar válido la solicitud de prisión preventiva contra Emilio Lozoya de la FGR en la audiencia del 3 de noviembre.

El presidente AMLO

pidió confiar en lay respaldó al fiscal Alejandro Gertz Manero.

Del fiscal, AMLO dijo que es un hombre recto, íntegro y de su confianza.

Al respecto, el presidente AMLO sostuvo que el fiscal no se presta a simulaciones ni permitirá la impunidad o que actúe por consigna.

"Hay que tenerle confianza a la Fiscalía. Siempre he dicho que Alejandro Gertz Manero es un hombre recto, íntegro, le tengo confianza y no va a simular. No va a permitir la impunidad, no va a actuar por consigna. Sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo" AMLO AMLO

aseveró que la

prisión preventiva para Emilio Lozoya

es producto de la investigación en el

caso Odebrecht.

De modo que el presidente AMLO expresó su deseo de que se castigue a todos los responsables de recibir sobornos en el caso.

Finalmente, AMLO lamentó que por el caso de Odebrecht en todos los países se castigó a los responsables, menos en México.

"Se tapó el asunto", añadió.

Emilio Lozoya vuelve a prisión

El 4 de noviembre Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), recibió prisión preventiva y fue detenido tras presentarse a una audiencia en el Reclusorio Norte de la CDMX.

El juez Artemio Zúñiga consideró que hay un fundado riesgo de fuga de Emilio Lozoya, por lo que dictó prisión preventivaen su contra como medida cautelar.