AMLO reclamo el abandono de los mineros de Pasta de Conchos en 2018; Hoy ocurre lo mismo

En aquel lejano 2018, en ese entonces, candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, reclamo el porque hasta ese momento no se habrían rescatado los cuerpos de los mineros de Pasta de Conchos, asegurando que el abandono de los mineros fue debido a la corrupción del gobierno.

En un mitin de campaña en Poza Rica, Veracruz, el candidato de Morena aseguró que pidió, en una reunion con Germán Larrea, dueño de Grupo México, que se escatara a los cuerpos de los mineros pero este no hizo nada.

"Lo que más me duele, y hasta me da pena decir, cuando quedaron sepultados los 65 mineros de Pasta de Conchos, una mina de él, del señor Larrea. Por esos días lo encontré, nos vimos con unos empresarios y ahí le dije: Germán, saca los cuerpos y entrega los cuerpos a los familiares. ¿Qué hizo? ¡Nada! ¡Porque tiene mucho dinero pero poco corazón, poco humanismo! No invirtió para desenterrar los cuerpos de los mineros", dijo en respuesta a la carta que el dueño de Grupo México envió a los empleados de sus empresas para advertir el riesgo de que López Obrador tomara el poder.

El 3 de Agosto del 2022, a mediados de la presidencia de AMLO, se vivió un evento similar al de Pasta de Conchos, donde la negligencia causo la muerte a mineros explotados por sus patrones, sin emango, a 3 semanas del accidente, AMLO propuso hacer un monumento.

El tabasqueño consideró que "Tuvimos mala suerte porque se estaba extrayendo agua, 600 litros por segundo, se pusieron bombas especiales para vaciar, para checar los pozos y de repente se vuelve otra vez a inundar, porque esta mina está junto a una mina antigua, cancelada, inundada con una gran cantidad de agua".