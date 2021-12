AMLO reprobó suspensión del INE a la consulta para revocación de mandato

INFOBAE.- La consulta para Revocación de Mandato ha sido el detonante de las diversas fricciones entre el Instituto Nacional Electoral (INE), representado por Lorenzo Córdova, y el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Y es que con la reciente decisión del órgano electoral de posponer el ejercicio, las lluvia de críticas y arremetidas no han cesado entre los bandos de la Cuarta Transformación (4T) y quienes respaldan al Instituto. En ese tenor, López Obrador (AMLO) volvió a pronunciarse ante el aplazamiento de la consulta, calificando de "lamentable" la resolución del Nacional Electoral y asegurando que ésta viola la Constitución.

"Estamos ante esta situación tan lamentable de que un órgano electoral que debería de promover la democracia, se ha dedicado a obstaculizarla. Incluso sin respetar el mandato Constitucional".

Durante la conferencia matutina de este lunes, el tabasqueño aseguró que la supuesta falta de presupuesto señalada por el órgano "es secundario", pues, recalcó, "si la Constitución obliga a que si se cumplen requisitos que establece la ley, se tiene que llevar a cabo una consulta".

"Si eso no se quiere cumplir y se utilizan excusas, pues es parte de la simulación de siempre (...) No puede ser que, esgrimiendo de que no tienen presupuesto, no quieran hacer la consulta o eso es lo que se está interpretando por sus actitudes", protestó.

Y es que, nuevamente Andrés Manuel subrayó la relevancia del ejercicio, la cual, reeiteró, recae en sentar un precedente para el establecimiento de la democracia participativa en México.

"Lo trascendente es que se lleve a cabo para que se pueda establecer el precedente; para que podamos hablar de democracia participativa (...) y se va a ir construyendo un hábito".

Es por ello que volvió a reprobar a la suspensión temporal del ejercicio: "Es penoso que en vez de permitir que haya facilidades, se oponga", expresó.

"Podrían los del Tribunal Electoral resolver pronto. A mí sí me gustaría que no cambiaran la fecha. Es el 10 de abril, hay tiempo. Que se hiciera antes de las elecciones de mediados de año", exhortó el Jefe del Ejecutivo.

Cabe señalar que, a pesar del fallo de la Suprema Corte, el INE aseguró que éste no lo obliga de realizar acción o tomar determinación alguna respecto a la consulta. A través de un comunicado, el organismo electoral aclaró que el acuerdo de la SCJN señala que éste no puede pronunciarse hasta que no se garantice que existen 2.7 millones de firmas a favor de dicho ejercicio democratico y se lance una convocatoria.

Además, señaló que la Corte no toma en consideración que la Revocación de Mandato es un proceso complejo que tiene una etapa preparatoria, previa a la emisión de la convocatoria, con independencia de las fases posteriores a la misma.