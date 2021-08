AMLO revela carta de Salvador Cienfuegos: "Mi detención fue humillante"

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) publicó una carta que le envió Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, cuando estaba detenido en Estados Unidos.

AMLO reveló la carta, escrita a mano, en el segundo capítulo de su nuevo libro, "A la mitad del camino", de acuerdo con El Universal.

El pasado 15 de octubre Salvador Cienfuegos llegó con su familia a Estados Unidos para tomar vacaciones, pero fue detenido por cargos de narcotráfico y lavado de dinero.

"Una detención arbitraria, injusta y humillante, enfrente de mi familia (esposa, cuatro hijos y tres nietos) por las autoridades de este país (DEA)".

SALVADOR CIENFUEGOS

Salvador Cienfuegos pidió ayuda a AMLO porque no tenía dinero

AMLO reveló en su libro recién publicado, "A la mitad del camino", una carta que le envió el secretario de la Sedena en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, cuando fue detenido en Estados Unidos.

La carta, de dos páginas, está fechada el 29 de octubre de 2020, 14 días después de la detención de Salvador Cienfuegos.

El exfuncionario escribió que consideró "arbitraria, injusta y humillante" su detención frente a su familia cuando iba de vacaciones.

Salvador Cienfuegos aseguró que es inocente de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero y agregó que nunca ha tenido relación con algún criminal, ni en persona, ni en mensajes o por teléfono.

El exsecretario del Ejército dijo que no tenía dinero para pagar un juicio en Estados Unidos y recordó las dos ocasiones en que se reunió con AMLO.

"Me siento impotente y carezco de recursos para pagar un juicio en este país. Usted me conoció y me trató en dos ocasiones ya como presidente electo".

SALVADOR CIENFUEGOS

La detención y liberación de Salvador Cienfuegos

El 15 de octubre de 2020 Salvador Cienfuegos llegó con su familia a Los Ángeles, California, para tomar vacaciones, pero fue detenido por cargos de narcotráfico y lavado de dinero.

El 17 de noviembre Estados Unidos determinó el retiro de todos los cargos contra Salvador Cienfuegos Zepeda y entregó las pruebas a la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, la FGR exoneró a Salvador Cienfuegos en enero de 2021 porque supuestamente no había evidencia de los delitos de narcotráfico y lavado de dinero.