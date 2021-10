AMLO sabe que soy inocente, le pido que me enfrente: Rosario Robles

Rosario Robles aseguró que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sabe que ella es inocente.

Así lo dijo Rosario Robles durante entrevista con la periodista Azucena Uresti en su noticiero radiofónico, en la cual insistió en acusar que se está llevando a cabo una persecución política en su contra.

Al afirmar que AMLO sabe que ella es inocente de los cargos que se la han imputado, Rosario Robles le pidió al presidente tener la valentía necesaria para que la enfrente.

Tras sostener que conoce "como pocos" a AMLO, Rosario Robles indicó que ya ha intentado dirigirse de forma personal con él, pues recordó que su hija leyó una carta que le dirigió, pero de la que no hubo respuesta.

Rosario Robles acusa que AMLO ha actuado con saña y falta de humanidad en su contra

Sin embargo, señaló que de poder hablar de forma directa con AMLO, le preguntaría la razón por la que ha actuado con "saña", empecinamiento y falta de humanidad en su contra.

Asimismo, Rosario Robles destacó que le exigiría a AMLO ser valiente para enfrentarla con la finalidad de que le diga en persona los temas que desea arreglar con ella.

"Él (AMLO) dijo que no era una persecución política. Yo le digo: ¿Cómo le llama a esto de lo que soy objeto? (...) Yo le preguntaría ¿por qué esta saña conmigo? ¿Por qué este empecinamiento con mi persona, esta falta de humanidad a sabiendas que soy inocente? ¿Por qué no es valiente y me enfrenta y me dice lo que tiene que arreglar conmigo?"

ROSARIO ROBLES

Si AMLO tiene un problema conmigo que lo diga: Rosario Robles

Quien fuera funcionaria federal en el gobierno de Enrique Peña Nieto, indicó que tanto AMLO como "muchos a su alrededor", han tirado la piedra para después esconder la mano.

Debido a lo anterior, Rosario Robles insistió en retar a AMLO a que la encarare si es que tiene algún problema con ella, lo haga público.

"Lo que sí digo, es que si el presidente (AMLO) tiene algún problema conmigo, tendría que estarlo diciendo, porque él dice que no es él" ROSARIO ROBLES Rosario Robles acusó que aun cuando AMLO afirma que las decisiones que se han tomado en su contra son tomadas por el Poder Judicial, se han presentado irregularidades en su caso

Sobre ello, citó el fallo de inhabilitación por 10 años que se le dictó, debido a una cuenta de 2 mil pesos que nunca tuvo movimiento y de la que aseguró, ella no tenía conocimiento de su existencia.

Tras exponer los hechos que insinuó derivaron en una sentencia desproporcionada, Rosario Robles preguntó de dónde o de quién vino dicha decisión.

Afirma

Rosario Robles

que AMLO actúa en su contra porque no aceptó ser su "segunda"

Al ser cuestionada sobre las razones que considera, son las que han motivado la "saña" de AMLO en su contra, Rosario Robles dijo que tal vez sería que ella no se "sometió" a él.

De acuerdo con lo indicado por Rosario Robles, los problemas que podría identificar en su relación con AMLO, son que no aceptó "ser una segunda" su carrera política.

"Pienso que uno de los problemas fue que yo no me sometí, es decir, no acepté -no conscientemente sino inconciemente- ser una segunda del político en ese momento, sino que (opte por) tener mi propia carrera política, mi propio peso político, mi propio capital político" ROSARIO ROBLES

Incluso, dijo que su persona podría representar un obstáculo para AMLO, ya que se dijo una "mujer de izquierda", por lo que el presidente se estaría liberando de una "cuña que es del mismo palo".