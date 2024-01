AMLO se disculpa con Salma Luévano por llamarla "hombre vestido de mujer"

El presidente Andrés Manuel López Obrador se disculpó esta mañana con la diputada trans Salma Luévano por llamarla "señor vestido de mujer".

Quiero dar a conocer a todos, porque se transmite esta mañanera, a veces subo videos en las redes, me comunico con muchos ciudadanos, muchas personas, no había podido estar presentes en una red, la ven bastante los jóvenes, como no hablo yo de corrido, no había participado en esa red que se conoce como TikTok, entonces ya voy a estar en Tik Tok", arrancó.

El mandatario anunció que su cuenta de TikTok iniciará con una disculpa dirigida a la diputada transgénero.

Quiero iniciar el TikTok ofreciendo una disculpa a una compañera que se identifica como mujer y yo ayer hablé de que era una hombre vestida de mujer", dijo.

Y agregó: "Yo soy muy respetuoso, creo en la libertad y la gente debe asumirse y cualquier persona como se identifique. Si opiné sobre este tema es porque considero que el amor no tiene sexo".

López Obrador agregó que se trata de "ofrecer una disculpa y enviarle un abrazo a esta compañera".

Ayer la declaración del Presidente causó polémica y revuelo en redes sociales por referirse a la diputada como "hombre vestido de mujer".