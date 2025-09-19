Sheinbaum arremete contra difusión de información falsa sobre hijos de AMLO

Sheinbaum critica a medios por difundir supuesta información falsa sobre hijos de AMLO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió enérgicamente a la polémica generada por reportes que aseguraban que los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés y Gonzalo López Beltrán, habían promovido un amparo para evitar ser investigados.

Durante una conferencia, Sheinbaum calificó dichas publicaciones como un uso indebido de herramientas legales con fines políticos y arremetió contra medios como Reforma, LatinUS, y los periodistas Carlos Loret de Mola y Ciro Gómez Leyva, a quienes acusó de hacer "propaganda política" en lugar de informar con veracidad.

"Primero aparece en LatinUS la versión de que los hijos del expresidente se habían amparado para evitar investigaciones. Luego, otros medios como Reforma o El Universal replican la nota. Sin embargo, Andrés Manuel López Beltrán salió más tarde a desmentirlo públicamente, aclarando que nunca promovieron dicho amparo", explicó la mandataria.

Sheinbaum cuestionó que, pese a esa aclaración, algunos medios continuaran difundiendo el tema en sus portadas principales. "¿Por qué Reforma al otro día saca eso en ocho columnas si ya se había aclarado? Eso no es información, es propaganda", enfatizó.

La presidenta señaló que los afectados tienen la posibilidad de emprender acciones legales contra quienes usaron su nombre con fines políticos, y destacó la importancia de que en México prevalezca el estado de derecho y una justicia efectiva.

Además, subrayó que el medio LatinUS terminó retirando la publicación inicial tras admitir su error, lo cual, dijo, confirma que se trató de información incorrecta desde el inicio.

Sheinbaum también criticó a la oposición, acusándola de actuar con hipocresía y de querer desgastar a su gobierno mediante campañas mediáticas. "Ahora se visten de moralistas, pero es pura hipocresía", concluyó.