Alumnos agreden fuertemente al director del CBTIS autoridades investigan

Una situación de violencia alarmó a la comunidad educativa del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 78 en Altamira, Tamaulipas, luego de que un grupo de estudiantes agrediera físicamente al director del plantel, Julio César Barrón Morales.

De acuerdo con los primeros reportes, entre cuatro y cinco alumnos iniciaron la agresión dentro del plantel mientras otros observaban. Minutos después, más jóvenes se sumaron, formando una turba que golpeó al directivo. El funcionario intentó salir de la escuela, pero fue alcanzado por otro grupo que continuó el ataque hasta que un profesor intervino para ponerlo a salvo.

Versiones preliminares señalan que el conflicto pudo originarse tras un problema entre el directivo del CBTIS y una alumna, lo que habría detonado la violencia colectiva.

"El caso ya fue turnado a las autoridades competentes, quienes realizarán las investigaciones pertinentes. Se dará seguimiento puntual para que se esclarezcan los hechos y se actúe conforme a la ley", indicó el comisionado de la DGETI en el estado, Ing. Olegario Muñiz Cura.