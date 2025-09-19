Líder del Cártel del Noreste llega al Altiplano

CIUDAD DE MÉXICO – Hernán "N", conocido como el "Comandante H", ha sido extraditado de Paraguay y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, El Altiplano. El presunto criminal, quien fue expulsado del país sudamericano por irregularidades migratorias, ahora se encuentra bajo la jurisdicción de un juez federal en México, donde enfrentará una serie de graves cargos penales.

La llegada de Hernán "N" se concretó después de un largo viaje aéreo en un avión de la Fiscalía General de la República (FGR) que partió de Asunción, Paraguay. El vuelo realizó paradas técnicas en Bogotá, Colombia, y Tapachula, Chiapas, antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Adolfo López Mateos en Toluca, Estado de México, para su posterior traslado a la cárcel del Altiplano. El "Comandante H" enfrenta en México dos órdenes de aprehensión, una a nivel estatal y otra a nivel federal.

Los cargos que se le imputan son de gran peso. De acuerdo con las autoridades, Hernán "N" está acusado de narcotráfico, extorsión, trata de personas, robo de combustible (huachicol) y delincuencia organizada. Se le identifica como un presunto líder del Cártel del Noreste, una de las organizaciones criminales más violentas y peligrosas del país. Su arresto y posterior traslado representan un golpe significativo para dicha estructura criminal y un paso importante en la lucha contra el crimen organizado.

La llegada de Hernán "N" a El Altiplano demuestra la cooperación internacional en la captura de criminales de alto perfil. Con su llegada a prisión, se espera que inicie el proceso judicial para determinar su responsabilidad en los múltiples delitos de los que se le acusa. Su caso es un claro ejemplo de los esfuerzos de las autoridades mexicanas y extranjeras por desmantelar las redes de crimen organizado que operan a nivel transnacional.