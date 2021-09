AMLO ve como negocio que se tramiten amparos para que menores de edad puedan vacunarse

El presidente AMLO señaló que ve como negocio el tramitar amparos a menores de edad para vacunarse contra el Covid-19.

En su conferencia mañanera de este 3 de septiembre, AMLO indicó que los especialistas médicos sostienen que no es necesaria la vacunación anticovid en menores de edad.

Sin embargo, ante los amparos tramitados para la vacunación de menores, AMLO sostuvo que hay 4 estados donde se están presentando más.

También lee: Evitan el ridículo, Henry salva a México

¿Dónde se han presentado la mayor cantidad de amparos para vacunación de menores de edad?

El mandatario informó que hasta la fecha se han presentado un total de 250 amparos en 19 entidades de México

25 en Veracruz

27 en Oaxaca

42 en el Estado de México

43 en CDMX

Por ello, AMLO consideró que el recurrir a amparos es un asunto de interés y no se puede ir en contra de la ciencia sólo por el lucro.

"No se puede ir en contra de la ciencia sólo por el lucro, esto no significa que no nos importen los niños y la vida, pero es como cuando aquí planteamos de que primero iban a ser los adultos mayores"

AMLO

Nota en desarrollo. En breve, más información.