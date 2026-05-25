Andrés Manuel López Beltrán renuncia a su cargo en Morena: busca diputación en Tabasco

El tablero político de Morena comienza a moverse rumbo a las elecciones intermedias de 2027. Este lunes, la dirigencia nacional del partido confirmó la renuncia de Andrés Manuel López Beltrán a la Secretaría de Organización, una de las posiciones más estratégicas dentro del movimiento guinda. La decisión abre un nuevo capítulo para el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien ahora busca competir por una diputación federal en Tabasco.

La noticia fue confirmada por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, quien informó haber recibido formalmente la carta de separación del cargo. En un mensaje público, reconoció el trabajo político realizado por López Beltrán durante su etapa al frente de la organización partidista y le deseó éxito en su nueva ruta política.

La importancia de la Secretaría de Organización

La Secretaría de Organización no es un puesto menor dentro de Morena. Desde esa oficina se coordinan estructuras territoriales, afiliaciones y redes internas de movilización política, consideradas clave para mantener presencia electoral en todo el país. Durante su gestión, López Beltrán impulsó una expansión organizativa del partido, reportando avances en afiliación, credencialización y presencia territorial en la mayoría de las secciones electorales del país.

La nueva ruta política de López Beltrán

Ahora, el también conocido como "Andy" López Beltrán busca trasladar ese trabajo interno al terreno electoral. Según su carta de renuncia, su intención es competir por una diputación federal en el VI Distrito Electoral de Tabasco, una región políticamente simbólica tanto para él como para el obradorismo, ya que comprende municipios como Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

El movimiento tiene una lectura política relevante: representa el paso de un operador partidista hacia una candidatura de elección popular. Hasta ahora, López Beltrán había mantenido un papel mayormente organizativo dentro de Morena, pese a su cercanía con el núcleo fundador del movimiento. Su eventual candidatura pondría a prueba su capacidad para construir respaldo electoral propio, más allá del peso simbólico de su apellido.

Ajustes internos en Morena

La salida también ocurre en un momento de ajustes internos en Morena, bajo una nueva dirigencia encabezada por Ariadna Montiel, quien asumió recientemente la presidencia nacional del partido. Con el proceso electoral de 2027 en el horizonte, el relevo en posiciones estratégicas podría anticipar una reorganización más amplia dentro del oficialismo.

Más allá de la renuncia, la pregunta que comienza a surgir en el escenario político es otra: ¿será este el inicio de una carrera electoral propia para Andrés Manuel López Beltrán o apenas el primer paso hacia un rol más visible dentro de Morena? El próximo proceso interno del partido podría dar las primeras señales.