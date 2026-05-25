Claudia Sheinbaum presenta estrategia para frenar fuga de cerebros en México

Sheinbaum revela estrategia junto a Rosaura Ruiz para frenar la fuga de cerebros en México

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó junto a Rosaura Ruiz Gutiérrez una nueva estrategia para combatir la fuga de cerebros y fortalecer el sistema científico nacional con apoyo de investigadores mexicanos que viven en el extranjero.

"Un estudiante que recibe una beca, que recibía de Conacyt, ahora la Secretaría de Ciencia y Tecnología, tiene que regresar al país un año o dos para llevar a cabo sus labores académicas, y se abren oportunidades en distintas instituciones, de hecho estamos trabajando para abrir más plazas en las instituciones de educación superior, además de las nuevas universidades que puedan tener más espacio en las universidades públicas."

Claudia Sheinbaum

Durante la conferencia matutina de este 25 de mayo, Sheinbaum y Rosaura Ruiz anunciaron el programa "Cátedras de la Diáspora Mexicana", una iniciativa que permitirá a científicos radicados en otros países colaborar con universidades y centros de investigación en México sin necesidad de regresar permanentemente al país, todo mediante:

- Clases virtuales

- Asesorías

- Tutorías

- Dirección de tesis

"Eso hace que tengan que regresar al país y tengan la oportunidad de quedarse; hay algunos de antes que se quedaron fuera o que regresan a otros países porque les abren una oportunidad de trabajo, obviamente es decisión de la persona quedarse en México o irse al extranjero a vivir. Lo que queremos es que si se van al extranjero, no dejen su contacto con México, de por si no lo dejan, tienen vínculos académicos pero que haya un esquema que les permita estar en contacto con alguna institución académica pública, por eso son las cátedras que presentamos el día de hoy."

¿Qué propone el plan de Sheinbaum contra la fuga de cerebros?

El gobierno federal reveló durante la conferencia matutina de este 25 de mayo, el programa 'Cátedras de la Diáspora mexicana', en donde explicaron que el objetivo es transformar la llamada "fuga de cerebros" en una "circulación de talentos".