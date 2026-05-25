Sergio Mayer negó haber recibido presiones internas para renunciar a Morena

La renuncia de Sergio Mayer a Morena sigue generando reacciones dentro del escenario político nacional. Luego de especulaciones sobre presuntas presiones internas para abandonar el partido, el legislador salió públicamente a aclarar su postura: su decisión, aseguró, fue completamente personal y sin imposiciones desde el interior del movimiento.

En medio de un ambiente político marcado por diferencias internas y disputas de grupo, Mayer negó tajantemente haber sido forzado a presentar su renuncia. Según explicó, aunque ha existido tensión dentro del partido, nadie lo obligó a abandonar las filas de Morena, organización con la que llegó a ocupar un cargo legislativo.

La salida rodeada de rumores

La decisión del diputado despertó múltiples interpretaciones, especialmente porque ocurre después de varios episodios polémicos que lo colocaron bajo el escrutinio público. Su participación en programas televisivos y las críticas provenientes de algunos sectores morenistas alimentaron versiones sobre un presunto desgaste político dentro del partido.

Sin embargo, Mayer insistió en que su salida no debe entenderse como resultado de una "presión política", sino como una determinación personal tomada tras reflexionar sobre su trayectoria y el momento que vive dentro de la vida pública. Aunque reconoció diferencias y momentos difíciles, evitó responsabilizar directamente a figuras específicas del movimiento.

¿Ruptura definitiva o distancia temporal?

A pesar de su renuncia a la militancia, el legislador dejó claro que mantiene afinidad con algunas causas impulsadas por el proyecto político de la llamada Cuarta Transformación. Incluso, ha manifestado respaldo a ciertas iniciativas del gobierno federal, lo que abre la puerta a especulaciones sobre el rumbo político que podría tomar en el futuro.

La salida de Sergio Mayer también pone sobre la mesa un tema recurrente en los partidos políticos: las tensiones internas y los desacuerdos entre corrientes. Mientras algunos interpretan su renuncia como un síntoma de desgaste interno, otros la ven como una decisión individual de una figura mediática que busca redefinir su papel político.

Por ahora, el exmilitante insiste en un mensaje claro: su salida de Morena fue decisión propia. En un entorno donde los rumores suelen imponerse a los hechos, Mayer busca cerrar la conversación con una frase contundente: "nadie me obligó."