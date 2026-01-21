Anuncian la Credencial Universal de Salud: el nuevo acceso a los servicios médicos públicos

El gobierno federal anunció la puesta en marcha de la Credencial del Servicio Universal de Salud, un nuevo documento que funcionará como identificador único para acceder a los servicios de salud pública en el país. La emisión de esta credencial iniciará en breve y forma parte del proceso para digitalizar el sistema de salud.

A un año del inicio del Sistema Universal de Salud, las autoridades dieron a conocer que esta credencial permitirá simplificar trámites y consultar información médica. El documento estará disponible tanto en formato físico como digital y contará con dos códigos QR. Uno de ellos incluirá datos generales del titular, como nombre completo, CURP, sexo, lugar de nacimiento y tipo de sangre, mientras que el otro servirá para verificar la derechohabiencia y la clínica asignada.

De acuerdo con lo informado, la credencial estará vinculada a un expediente médico electrónico único y permanente, el cual se mantendrá activo aunque la persona cambie de empleo, domicilio o institución médica. Con este sistema, los usuarios podrán consultar su historial clínico, agendar citas y ubicar la unidad de salud más cercana. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el objetivo es contar con un sistema de salud digitalizado que facilite el acceso a los servicios.

Registro para la credencial

El registro para obtener la Credencial del Servicio Universal de Salud comenzará el próximo 2 de marzo y estará disponible para toda la población de los 32 estados del país. Para este proceso, se instalarán 2,365 módulos en distintos puntos del territorio nacional, donde se realizará la toma de huellas dactilares, fotografía y captura de datos personales.

Las personas mayores de edad deberán presentar una identificación oficial con fotografía y su CURP. En el caso de menores de edad, será necesario acudir con acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, así como la identificación oficial y CURP de la madre, padre o tutor.