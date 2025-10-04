Claudia Sheinbaum respalda denuncia por abuso a niña en Canadá

MONTERREY, NUEVO LEÓN – El caso de la niña de dos años presuntamente abusada por su padre en Canadá ha escalado a la máxima esfera del gobierno mexicano. Abogados de Delia, la madre de la menor, entregaron una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien respondió de manera oficial, asegurando que su equipo dará seguimiento a la denuncia presentada por la familia.

El escrito, emitido por el equipo de la presidenta, señala: "Estimada Delia, quiero comentarte que la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo nos pide atender tu solicitud, la cual ha sido leída con detenimiento y se ha pedido el apoyo de compañeros servidores públicos de las dependencias a las que corresponde ese tema".

Visibilidad internacional y proceso judicial

El caso de la pequeña regia ha ganado visibilidad internacional. Además de la intervención de la Presidencia, la denuncia fue presentada formalmente ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que ya respondió a las solicitudes de la familia. Asimismo, la situación fue notificada a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que también ha manifestado su disposición a actuar.

El equipo legal de la madre destacó que la coordinación entre jueces, procuradurías y organismos internacionales es fundamental para asegurar que se haga justicia y se garantice el bienestar de la niña. La intervención de la CNDH y la ONU subraya la gravedad de la situación.

Próxima audiencia y exámenes periciales

Los avances legales incluyen la realización de estudios físicos y psicológicos a la niña por parte de peritos, y una audiencia crucial programada para el 14 de octubre en el juzgado de exhortos, donde se definirán los siguientes pasos del proceso judicial. La Fiscalía de Nuevo León también se mantiene atenta a las gestiones, buscando garantizar la protección de la menor y el cumplimiento de la ley.

La respuesta directa de la presidenta Sheinbaum al caso de la niña abusada en Canadá ofrece un respaldo institucional clave a la familia, garantizando que las instancias locales, estatales y diplomáticas actúen de manera coordinada.