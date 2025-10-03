Deportan a México a Sandra "N", exsocia de la Guardería ABC; cumplirá sentencia por la muerte de 49 menores

Ciudad de México — La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este viernes la deportación a México de Sandra "N", exsocia propietaria de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, quien se encontraba prófuga de la justicia desde 2022.

La mujer fue detenida por autoridades estadounidenses en Tucson, Arizona, tras una solicitud de detención provisional con fines de extradición tramitada por la FGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores desde septiembre de 2024.

Sandra "N" fue sentenciada en 2016 a 28 años de prisión por los delitos de homicidio y lesiones culposas, relacionados con el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009, en el que murieron 49 niños y niñas y más de 100 resultaron heridos. Sin embargo, tras diversos recursos legales, la condena se redujo a cinco años y siete meses, pena que no cumplió debido a su fuga.

Tras haber solicitado sin éxito asilo político en EE.UU., fue detenida y recluida en el centro migratorio de Eloy, en Arizona. Finalmente, este viernes fue deportada en un procedimiento de entrega controlada a través de la Garita Dennis DeConcini, en Nogales, Sonora, donde elementos de la Agencia de Investigación Criminal ejecutaron la orden de aprehensión.

Posteriormente, fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil en Hermosillo, quedando a disposición del juez que lleva su caso.

El colectivo de madres y padres de las víctimas del incendio lamentó no haber sido notificado por las autoridades, enterándose de la detención a través de los medios. En un comunicado, exigieron al Estado mexicano garantizar el cumplimiento de la sentencia.

"El Estado mexicano debe hacer lo necesario para que Sandra "N" sea puesta a disposición de las autoridades competentes y pague por lo que hizo", señalaron en la carta dirigida a la Presidencia y a la Fiscalía General.

A 16 años del incendio de la Guardería ABC, el caso sigue vivo en la memoria colectiva como uno de los episodios más trágicos y dolorosos en la historia reciente del país, marcado por la lucha de las familias que siguen exigiendo justicia.