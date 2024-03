Argentino va a operarse la vesícula y le hacen la vasectomía por error

Un hombre con un problema en la vesícula fue víctima de un error médico y terminó recibiendo la vasectomía, en Córdoba, Argentina.

Jorge Base, de 41 años de edad, acudió al hospital provincial Florencio Díaz para ser operado de su malestar en dicho órgano, pero al salir se dio cuenta que había sido objeto de un procedimiento totalmente distinto.

"Es muy raro porque en mi carpeta decía vesícula por todos lados, lo único que tenían que hacer era leerla, no tiene mucha ciencia", reclamó el argentino al medio de comunicación El Doce.

El afectado dijo que los especialistas le dieron muy pocas explicaciones sobre la confusión, y señaló haber sido operado de su verdadera problemática después de la deferentectomía.

Base, quien tiene dos hijos con su pareja, aseguró que los doctores le arrebataron su más grande deseo de poder procrear una niña.

"Estoy con bronca e impotencia porque lo que hicieron ya lo hicieron, no tiene retorno. Lo que te pasa por la cabeza son un sinfín de preguntas. No me explico cómo pueden llegar a una negligencia de esa manera, a un error tan grande", agregó.