Fallan cajeros y aplicación de BBVA... ¡en quincena!

La quincena inició de mala manera para los usuarios de BBVA, quienes han reportado fallas en la aplicación móvil.

Este viernes 01 de marzo, desde muy temprano, en redes sociales se hicieron tendencia los reclamos contra el banco, que tiempo después publicó un comunicado oficial donde confirmó las interferencias que mantienen afectados a miles de clientes.

BBVA indicó estar trabajando para solucionar esta situación y aprovechó para ofrecer disculpas por los inconvenientes ocasionados.

"BBVA México informa a todos sus usuarios que presentamos fallas en nuestro sistema. Estamos trabajando para solucionarlas cuanto antes y dar curso a las operaciones que nuestros usuarios requieran", publicó.

Los usuarios tomaron de mala manera este comunicado, señalando que, casualmente, no hay fallas cuando de cobrar se trata.

"Disculpa me hubieran ofrecido cuando no me reconocieron que un ATM no me dio mi dinero y lo perdí nada más porque ustedes dijeron que no procedía"; "Así como ustedes, a cobrarles intereses, ustedes no perdonan, ¿porque nosotros si los perdonamos?"; "Pero pa´ cobrar si son buenos", escribieron algunos usuarios en la red social X.

De acuerdo con algunos señalamientos, la aplicación de BBVA presenta interferencias desde el día de ayer, pero se habrían intensificado este viernes.

"Pero como es posible que esta falla lleve muchas horas (desde ayer) y que no tengan la capacidad de resolverlo de inmediato, qué está pasando", escribió otro afectado.

El portal especializado en rendimiento de servicios, Downdetector, muestra que el problema que padece BBVA es serio, prueba de ello la línea roja que está dibujada en la gráfica.

Algunas otras personas, cansadas de que su aplicación BBVA sigue sin funcionar, han optado por poner buena cara al respecto y han fabricado y publicado algunos memes relacionados con la caía de la app.