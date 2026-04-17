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Nación

Alumnos del IPN exigen renuncia de Arturo Reyes Sandoval en Canal Once

Alumnos de diversas escuelas del IPN participaron en la protesta, señalando un deterioro en la institución.

Por Staff / La Voz - 17 abril, 2026 - 11:55 a.m.
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      Un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional irrumpió la tarde del jueves en las instalaciones de Canal Once, medio público perteneciente a la institución, para denunciar presuntas deficiencias en insumos, infraestructura y transporte, así como exigir la renuncia del director general, Arturo Reyes Sandoval.

      Los hechos ocurrieron en las instalaciones del canal ubicadas en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, donde decenas de alumnos se concentraron para manifestar su inconformidad. A través de videos difundidos en redes sociales, se observa a los estudiantes señalando un presunto "deterioro progresivo" en el IPN, el cual atribuyeron al uso de recursos provenientes del presupuesto federal y aportaciones de egresados.

      Acciones de los estudiantes

      Entre los participantes fueron identificados alumnos de distintas unidades académicas, como la Escuela Superior de Economía, la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME).

      Durante la manifestación, los inconformes expresaron que las condiciones actuales afectan directamente su formación académica y el desarrollo de sus actividades escolares, al referir carencias en materiales, infraestructura considerada obsoleta y problemas en el acceso al transporte.

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