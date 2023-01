Arturo Zaldívar promete que no dejará Tik Tok tras dejar la presidencia de la SCJN

El dia de ayer, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, vio su último día como el mandatario de la misma, pues se votó para que Norma Lucía Piña Hernández tome el puesto, siendo así la primera mujer en tomar este cargo.

Debido al fin de su presidente, el ministro Saldívar anunció por Tik Tok, su plataforma preferida, que este no dejara de hacer sus videos, además de recordar que no abandonara la corte.

"Gracias por pedirme que no me vaya, me voy de la presidencia de la corte, pero no de la corte, ni tampoco de Tik Tok, nos seguiremos viendo", dijo frente a la cámara y después se levantó de su silla de forma dramática mientras sonaba de fondo la canción No me voy de OV7.

El ministro consiguió una gran popularidad debido a que este se empeña en explicar las leyes mexicanas a los más jóvenes que son el objetivo de Tik Tok.

El video rápidamente se viralizó y usuarios en redes sociales se desvivieron en halagos para Zaldívar.