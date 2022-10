Asegura 'El Bronco' que saldrá bien ante nuevas demandas

Nuevo León. - El ex gobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro "El Bronco", aseguró este viernes durante su cuenta oficial de Facebook que saldrá bien porque la adversidad siempre es una constante en su vida, esto en relación a las posibles demandas que podría interponer la Auditoria Superior del Estado (ASE).

"Buenas tardes de viernes a todos. Saludándolos con una reflexión desde las implicaciones que mi encierro tiene", escribió Jaime Rodríguez.

"La adversidad no es compañía nueva, me ha acompañado desde que nací, he salido adelante y me ha enseñado que, por más difícil que sea la situación, siempre hay una manera de salir de ella", añadió.

"Pese a los años y sortear adversidades de todo tipo, sigo con las mismas convicciones e ideales de siempre. Siempre Bronco", finalizó.