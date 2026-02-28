Asesinan a Rubí Patricia Gómez Tagle en Mazatlán: comunidad en luto

MAZATLÁN, Sinaloa – La comunidad de búsqueda de personas desaparecidas en México se encuentra de luto tras el asesinato de Rubí Patricia Gómez Tagle, integrante del colectivo "Corazones Unidos por una Misma Causa", quien fue hallada sin vida este viernes en su domicilio en Mazatlán. El crimen ocurre en un contexto de extrema vulnerabilidad para las familias que realizan labores de rastreo en el estado de Sinaloa.

El hallazgo se produjo en una vivienda del fraccionamiento Infonavit Jabalíes. Según los primeros informes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, el cuerpo de la activista presentaba múltiples heridas producidas por un arma punzocortante. Las autoridades han confirmado que la investigación se ha iniciado bajo el protocolo de feminicidio.

La búsqueda de Édgar Daniel

Rubí Patricia dedicó sus últimos años a la localización de su hijo, Édgar Daniel López Gómez-Tagle, desaparecido desde el 29 de mayo de 2025 en el mismo sector donde ella fue asesinada. Además de su búsqueda personal, Gómez Tagle era una figura activa en el acompañamiento de otras familias, participando en brigadas de campo con picos y palas para hallar fosas clandestinas.

Colectivos de búsqueda expresaron su indignación y señalaron que el ataque representa un intento directo de silenciar a quienes exigen justicia. "No buscamos culpables, solo a nuestros hijos, y ahora nos arrebatan a una compañera más", declararon representantes de Corazones Unidos.

Coincidencia con gira presidencial

El asesinato de la activista coincidió con la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum al sur de Sinaloa. Ante los cuestionamientos, la mandataria aseguró que la Fiscalía estatal ya se encuentra trabajando en el caso para garantizar que no haya impunidad.

Este evento subraya la crisis de seguridad que enfrentan las madres buscadoras en México, quienes a menudo realizan su labor sin protección oficial, enfrentando amenazas constantes por parte de grupos delictivos que operan en las zonas de hallazgo.

Exigencia de justicia y protección

Organismos de derechos humanos y colectivos locales han convocado a movilizaciones para exigir el esclarecimiento del crimen y la implementación de mecanismos de protección efectivos para las buscadoras. Sinaloa continúa siendo uno de los estados con mayor índice de personas desaparecidas, y la muerte de Rubí Patricia se suma a una lista de activistas asesinados en el cumplimiento de una labor que, denuncian, debería corresponder al Estado.

Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre posibles sospechosos, mientras el cuerpo de la activista es velado por familiares y compañeras de lucha que prometieron continuar la búsqueda de Édgar Daniel en su honor.