Harfuch: No habrá impunidad por secuestro de mineros en Sinaloa

No quedarán impunes secuestro de mineros y de turistas: Harfuch en Sinaloa

En medio de un contexto de violencia que mantiene a Sinaloa en la agenda nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fue claro: "No quedarán impunes". La declaración se dio tras confirmarse dos hechos de alto impacto: el secuestro de trabajadores mineros en Concordia y la desaparición de seis turistas del Estado de México en Mazatlán.

El funcionario subrayó que ambos casos son prioritarios para el Gobierno federal y que ya existen personas detenidas vinculadas a las investigaciones. "Estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno estatal para esclarecer los hechos y localizar a quienes aún permanecen desaparecidos", sostuvo.

Acciones de la autoridad

La presencia de fuerzas federales se ha reforzado en distintas zonas del estado, con participación del Ejército, Marina, Guardia Nacional y autoridades ministeriales. El objetivo, dijo, es evitar que estos delitos queden sin castigo y desarticular a los responsables.

Detalles confirmados

Tras la privación de la libertad de trabajadores mineros en el municipio de Concordia, se activó un operativo conjunto que incluyó a la Fiscalía estatal y a la Comisión Nacional de Búsqueda. El despliegue derivó, el 3 de febrero, en la detención de cuatro personas presuntamente involucradas. Entre los capturados se encuentra Jesús Abel, identificado por autoridades como generador de violencia y presuntamente vinculado a una célula de "Los Chapitos", facción del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con la información oficial, estaría relacionado con delitos como extorsión, homicidio, robo de hidrocarburo y tráfico de drogas y armas.

Durante las diligencias también se detectaron posibles fosas clandestinas, lo que amplió el radio de investigación. Peritos especializados de la Fiscalía General de la República realizan estudios en la zona. Un dato relevante es que Concordia, además de su actividad minera, ha sido identificada como punto estratégico por su cercanía a rutas serranas utilizadas por grupos criminales.

Impacto en la comunidad

El segundo caso involucra a seis personas originarias del Estado de México que fueron privadas de la libertad en Mazatlán. Según explicó Harfuch, el grupo se trasladaba en vehículos tipo razer rentados cuando fue interceptado por un comando armado.