Fiscalía de Jalisco sin vínculos al crimen organizado en caso Valeria Márquez

GUADALAJARA, JALISCO – A casi cinco meses del asesinato de la influencer Valeria Márquez en Zapopan, la Fiscalía de Jalisco ha revelado nuevos obstáculos en la investigación. El fiscal Salvador González de los Santos informó que la recolección de evidencia y testimonios se ha ralentizado debido a que algunas personas involucradas han mostrado "cierta resistencia" a declarar plenamente.

La Fiscalía de Jalisco confirmó que, si bien se ha recabado información, se cree que algunos testigos clave "pudieran tener mayor información", aunque la dependencia entiende "por qué no se han querido abrir plenamente".

Sin vínculos al crimen organizado y nuevas líneas de investigación

Durante la conferencia de prensa, el fiscal González de los Santos aclaró que, hasta el momento, no existen elementos que permitan vincular el asesinato de Valeria Márquez con el crimen organizado. No obstante, confirmó que la dependencia sigue trabajando intensamente en varias líneas de investigación que, por el momento, no es conveniente detallar.

El caso, que se investiga bajo protocolos de feminicidio, sigue a la espera de nuevos testimonios que podrían aportar información crucial para su avance.

El crimen que conmocionó a Jalisco

Valeria Márquez, una influencer mexicana de 23 años con más de 113,000 seguidores en redes, fue asesinada el 13 de mayo de 2025. El crimen ocurrió mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok desde su salón de belleza, Blossom The Beauty Lounge, en Zapopan.

Según los reportes, un hombre ingresó al establecimiento, la cuestionó brevemente y luego le disparó antes de huir en motocicleta. Tras su muerte, surgieron teorías en redes sociales, incluyendo un supuesto audio filtrado en el que la víctima denunciaba abuso emocional por parte de su expareja. La autenticidad de dicho audio no ha sido confirmada por la Fiscalía, que mantiene abiertas todas las posibilidades.