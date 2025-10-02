Fueron a Gaza: Confirman la detención de tres mexicanos por Israel

Ciudad de México. - La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó este miércoles la detención de tres ciudadanos mexicanos por parte de autoridades israelíes, mientras participaban en la Flotilla Global Sumud (GSF) con destino a la Franja de Gaza.

Los connacionales Arlin Medrano Guzmán, Sol González Eguía y Carlos Pérez Osorio fueron interceptados en alta mar por fuerzas armadas de Israel y actualmente están siendo trasladados al puerto de Ashdod, según informó la dependencia a través de redes sociales.

En un comunicado, la Cancillería, encabezada por Juan Ramón de la Fuente, hizo un enérgico llamado al gobierno israelí para que garantice la integridad física y seguridad de los detenidos, y permita su acceso inmediato a asistencia consular, así como su repatriación en apego al derecho internacional, incluidos los derechos humanos y el derecho humanitario.

La SRE aseguró que los servicios consulares de la embajada de México en Israel estarán presentes a su llegada al puerto, a fin de brindarles protección y el apoyo necesario.

Asimismo, informó que el embajador Mauricio Escanero ha mantenido comunicación directa con los mexicanos a bordo de la flotilla desde el inicio de su travesía.