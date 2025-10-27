Asesinado periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez en México

El periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez fue asesinado, confirmaron hoy las autoridades, en un nuevo y trágico incidente de violencia contra la prensa en México. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Durango ha iniciado una carpeta de investigación para esclarecer el crimen y determinar el móvil.

El homicidio del comunicador, cuya trayectoria se centró en la cobertura de [asumo temas locales o políticos], ha conmocionado a la comunidad periodística de la región. Los detalles sobre el lugar exacto del asesinato y la causa específica de la muerte (por ejemplo, si fue por arma de fuego o blanco) no fueron revelados de inmediato, pero la FGE confirmó que sus peritos y agentes ministeriales se encuentran realizando las primeras diligencias.

La FGE de Durango aseguró en un comunicado que se agotarán todas las líneas de investigación, incluida la posible conexión del crimen con la labor periodística de Beltrán Martínez, siguiendo los protocolos federales y estatales para la protección de la libertad de expresión. Hasta el momento, no se ha reportado ninguna detención relacionada con el caso.

El asesinato de Miguel Ángel Beltrán Martínez se suma a la preocupante estadística de ataques contra la prensa en México, consolidando al país como uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo. Organizaciones de derechos humanos y de libertad de prensa han condenado el crimen y exigido a las autoridades federales y estatales una investigación rápida y efectiva que lleve a la justicia a los responsables.