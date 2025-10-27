Grupo Salinas resuelve disputa tributaria con pago multimillonario

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, dio un giro inesperado a la larga y multimillonaria disputa fiscal que mantiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). A través de un comunicado público, el magnate aseguró que procederá con el pago de la deuda en controversia en un plazo de "menos de 10 días".

La promesa de pago pone fin, o al menos pausa, a una de las controversias fiscales más sonadas del país. Por años, las empresas de Salinas Pliego han mantenido una batalla legal contra el SAT por créditos fiscales que suman miles de millones de pesos (la cifra exacta del pago prometido no fue detallada en el anuncio).

Un Conflicto de Años

El conflicto entre el empresario y la autoridad hacendaria se ha desarrollado en tribunales durante varias administraciones, con el SAT exigiendo el pago de impuestos acumulados que, según la dependencia, fueron evadidos o diferidos incorrectamente. La disputa no solo ha tenido repercusiones financieras, sino también políticas, dada la visibilidad del dueño de TV Azteca.

La declaración de Salinas Pliego de liquidar el adeudo en un plazo tan corto sugiere una resolución abrupta, posiblemente impulsada por fallos judiciales recientes o un acuerdo de última hora con la Secretaría de Hacienda.

Aunque el empresario no especificó si el pago se hará bajo protesta o si representa una aceptación de los cálculos del SAT, la noticia marca un precedente importante en la relación entre el sector empresarial de alto nivel y el fisco mexicano. Se espera que el SAT emita un comunicado para confirmar y detallar la recepción de los fondos una vez que expire el plazo anunciado por el magnate.