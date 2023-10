Así puedes hacer una caja oscura para ver el eclipse solar

Sí eres una de las personas que desea verlo pero no cuentas con los elementos necesarios, te mencionamos una opción que podrás realizar con elemento caseros, para que no pierdas detalle del eclipse solar anular y sobre todo no dañes tu vista.

Pasos para hacer una caja oscura para ver el eclipse

Para poder hacer una caja oscura necesitarás de algunos elementos que puedes encontrar fácilmente en casa o que puedes adquirir en una papelería a bajo costo, mismos que te enlistamos a continuación:

Caja de cartón armada

Tijeras

Una hoja blanca

Papel aluminio

Cinta adhesiva, de preferencia negra

Aguja o tachuela

Una vez que consigas reunir los elementos necesarios, deberás realizar los siguientes pasos para hacer un armado correcto.

Tendrás que colocar tu caja en posición horizontal; en una de las paredes tendrás que hacer un pequeño corte en forma cuadrada de 2 cm x 2 cm y cubrirlo con un pedazo de papel aluminio. Con la tachuela o aguja, haz un pequeño orificio en el centro, por el que pueda ingresar la luz.

En la pared contraria a la que usaste para pegar el papel aluminio, pega la hoja blanca.

En uno de los costados, haz un pequeño agujero, tratando de que no quede cerca del fondo de la caja. A través de este puedes observar si existe alguna entrada de luz distinta a la que debe ingresar a través del papel aluminio, en caso de haberla, deberás cubrirla con la cinta adhesiva.

Sí deseas obtener un mejor resultado, puedes pintar el interior de la caja de color negro.

Un vez terminada tu caja oscura, tendrás que apuntar la parte con el papel aluminio hacía el sol y tendrás que observar la hoja blanca mediante el agujero hecho en la parte lateral, ya que será ahí donde se refleje de forma indirecta el eclipse solar anular.

INFOBAE