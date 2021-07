Así 'rescataron' a bebés tras inundarse el hospital en Atizapán de Zaragoza

Nación

Con jaladores apoyaron familiares de pacientes a desazolvar el agua de lluvia; otro grupo, apoyo en el traslado de pacientes de piso

"Ya están sacando el agua de adentro con jaladores ya desasolvaron y se están llevando a todos los pacientes con más emergencia a otros hospitales", dijo Angélica Ortiz, familiar de paciente.

Aproximadamente (el agua llegó a) medio metro en la parte de adentro del hospital. Todos estaban ayudando a llevarlos al segundo piso; todos trabajaron con equipo y con mucho esfuerzo ayudaron a todos los pacientes", agregó.

Hospital de Atizapan de Zaragoza del #Edomex se inundó y así sacan a pacientes por la rampas de emergencia ?? #Tlalnepantla #Atizapan pic.twitter.com/tpDfEq8aaI — Paola Rojas (@PaolaRojas) July 6, 2021

En medio de una fuerte lluvia, familiares de pacientes, enfermeras, médicos tuvieron que poner a salvo a recién nacidos y personas de terapia intensiva, al ver que empezaba a inundarse el Hospital Salvador González, ubicado en Atizapán de Zaragoza, por lo que fue necesario evacuar a 17 personas, entre ellos los bebés.

En el tema de la capacidad hospitalaria, nos indica el director que tenía adicionalmente a los 17,101 pacientes. En cuanto a los niveles del agua, en el estacionamiento se alcanzó hasta el metro de altura; al interior oscilaba de acuerdo a las pendientes que tenía el nosocomio, desde un metro hasta 40 o 50 centímetros", señaló Carlos Alcántara, director de Protección Civil de Atizapán de Zaragoza.

Lluvia afecta viviendas

La intensa precipitación, volvió a provocar afectaciones en viviendas, que por tercera ocasión en menos de un mes se cubrieron de agua al subir de entre 50 y hasta el metro de altura, lo que provocó que perdieran sus muebles.

????En Atizapan, Satelite y Tlalnepantla más de 2mil familias saldrán damnificadas por las lluvias torrenciales!!



Ya debe entrar el plan DN3 @alfredodelmazo #EDOMEX#atizapan #satelite #tlalnepantla pic.twitter.com/fOHRL7LmX1 — Ferdinando Corleone (@konnen_sie) July 6, 2021

Entre las 6:35 y 7:00 horas empezó a llover. De hecho llovió, primero granizo, sucesivamente fue una granizada tremenda, empezó a subir el nivel del agua unos 40 o 50 centímetros se me metió adentro de la casa se me echó a perde lo que fue mi sala, mis muebles, el refrigerador, un estereo. La verdad, nosotros no tenemos solvencia económica para volver a comprar las cosas que con sacrificios compramos", comentó Graciela Chávez, vecina de afectada.

Intensa lluvia se registró esta tarde ocasionó el desbordamiento de un río, corrrientes de agua sobre avenidas e inundaciones en varias colonias de #Atizapán, #Naucalpan y #Tlalnepantla. pic.twitter.com/hC9vIS1dfs — Arturo Bolio (@ArturoBolio) July 6, 2021

Todas las casas se inundaron llovió muy fuerte salió el agua de las coladeras, como puede ver todos mis muebles se dañaron, refrigerador, sala, todo, todo se echó a perder", indicó Alma Osorio, afectada colonia Francisco Villa

En Atizapán, uno de los municipios más afectados, las autoridades está solicitando el apoyo del gobierno de México, pues los daños y las afectaciones en todo el municipio son graves y se prevé continúen las lluvias.