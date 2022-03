Atacan a balazos a candidata de Morena en Oaxaca

La candidata de Morena a la presidencia del municipio de Xoxocoatlán, Tania López López, señalo que ella y su equipo fueron agredidos a balazos el pasado miércoles.

"Repruebo públicamente los actos de violencia dirigidos hacia mi persona y hacia mi equipo de trabajo, no permitiremos que Xoxocotlán se llene de sangre, exijo se hagan las averiguaciones correspondientes y se sancione a los responsables. ¡Los buenos somos más!", escribió.

La candidata señalo que sus asistentes utilizaron su propio cuerpo para poder defender a la misma de los balazos, Tania señalo que solo sufrió un jalón por parte de uno de los agresores.

"Sé que esto era para mí y no, no vamos a permitir que nos quieran quitar lo que estamos luchando. Santa Cruz Xoxocotlán va a tener su elección que le corresponde, y tampoco vamos a permitir que nos quieran robar lo que hemos obtenido. Vamos a ganar, pero no podemos permitir este acto de injusticia"