Atenderán y protegerán a víctimas del Fiscal Gertz Manero

CIUDAD DE MÉXICO. – Tras celebrar el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que amparó a Alejandra Cuevas y cancela la orden de aprehensión contra su mamá Laura Morán Servín, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que se reunirá con ellas y garantizó que se les proporcionara seguridad.

"Ya giré instrucciones al secretario de Gobernación, que establezca comunicación con ella y que se le ofrezca que se le brinde toda la protección y ayuda", sostuvo Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia Mañanera de este martes 29 de marzo, realizada en el Palacio Nacional.

López Obrador, sostuvo que personal de la presidencia de la República, este mismo día van a buscar a Alejandra Cuevas, de su parte.

En este contexto, López Obrador celebró el falló de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que les concedió libertad a las dos inculpadas señaladas por el supuesto homicidio de Federico Gertz, hermano del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

"Celebro que se haya tomado esa decisión por la Corte y creo que es la mejor manera de enfrentar las controversias, los conflictos, el que nos ajustemos al marco legal y que prevalezca un auténtico Estado de derecho, antes esto no sucedía, antes era un Estado de chueco", aseguró AMLO en la Mañanera.

Con respecto a este caso, López Obrador, aseguró que en su gobierno ya no se marca línea y se respeta el estado de derecho: "ahora hay independencia, hay autonomía, no se simula. El Ejecutivo no es el poder de los Poderes y eso es el cambio y que bueno que se resuelven todos estos casos por la vía legal y que se demuestra que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie".