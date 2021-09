Atentado de Salamanca: Investigado como acto terrorista afirma Gobernador

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, afirmó que el atentado perpetrado ayer en un restaurante de Salamanca, donde perdieron la vida el dueño y el gerente del lugar, será perseguido como un acto terrorista.

"No hay otra manera de calificarlo (como acto terrorista). Eleva sin lugar a dudas el nivel de violencia que hemos vivido", señaló.

El Gobernador aseguró que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició la investigación de estos hechos, por los delitos de homicidio y de terrorismo. La noche del domingo, una bomba envuelta en forma de regalo adornado con globos y enviada a un restaurante explotó y mató al gerente del lugar y al empresario Mauricio Salvador Romero Morales, socio del establecimiento.

De acuerdo a testimonios, dos personas presuntamente de un negocio de entrega de regalos y envíos llegaron en motocicleta al restaurante Barra 1604, para entregar un paquete adornado con globos. El gerente del restaurante, Mario Alberto Hernández Cárdenas, recibió la bomba envuelta en regalo y llamó al socio del restaurante, Mauricio Salvador Romero Morales.

Se informó que el gerente del restaurante cumplía años. Cuando el gerente abrió el supuesto regalo, la bomba explotó. Tanto el gerente como el socio fallecieron tras la explosión. Otras cuatro personas que estaban en el lugar resultaron heridas de gravedad y fueron trasladadas a hospitales. El atentado se registró pasadas las 7 de la noche de este domingo.

En ese momento había comensales en el lugar, así como personas que asistían a un casino que se ubica a un costado del restaurante. El Gobernador de Guanajuato, dijo que no se descarta ninguna línea de investigación, incluyendo un ataque del crimen organizado o una venganza personal.

Destacó que si la Fiscalía General de la República atrae el caso, por el uso de explosivos, habrá disposición de apoyo desde el Gobierno del Estado. Rodríguez Vallejo mencionó que de acuerdo a familiares del gerente, éste no había recibido amenazas o extorsiones.

"Según los familiares del gerente, éste no había recibido amenazas o extorsiones y por el momento no se le vincula con algún antecedente penal o algún grupo delincuencial. No se descarta que sea un tema de delincuencia organizada, como que sea un tema personal también. No adelantemos vísperas, dejemos que las autoridades hagan su investigación", indicó.

El Gobernador señaló que el Ejército Mexicano se está haciendo cargo en determinar qué tipo de explosivo fue, al tratarse de una carga explosiva muy potente, por el nivel de daño que dejaron.

"Al principio se pensó que era una moto lo que había detonado, pero no fue así, es un paquete explosivo. El repartidor lo lleva en una moto y se encuentra grave, está hospitalizado, tenemos cuatro personas muy graves y unos de ellos son músicos que iban llegando al lugar. El material explosivo, en cuanto tengamos el peritaje de la Federación, que son las que tienen las facultades, estaremos informando", señaló.