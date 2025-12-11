Aumento de precios en hoteles de Ciudad de México por Mundial 2026

¡Es un abuso! Hoteles en Ciudad de México subieron más del 2 mil por ciento para el Mundial 2026

¡Se quieren jubilar! A los dueños de los hoteles en la Ciudad de México ya les brillaron los ojos por el Mundial 2026 y subieron más del 2 mil por ciento sus precios.

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y no solo se vislumbra como un majestuoso evento deportivo, también será un negociazo y todos quieren "hacer su agosto", pues resulta que los hoteles en la Ciudad de México subieron más del 2 mil por ciento para la esperada justa.

El gobierno de México ha indicado en distintos espacios que se esperan más de 5 millones de visitantes para el Mundial 2026, por lo que la búsqueda de hospedaje va a estar a la orden del día y es ahí donde los hoteles de la Ciudad de México harán negocio.

Aumento de precios en hoteles

The Athletic presentó un análisis en el que señaló que habrá un aumento de más del 300 por ciento en torno a los partidos inaugurales de las 16 ciudades anfitrionas del Mundial 2026.

Si nos centramos en México, la investigación arroja que habrá un aumento de más del 2 mil por ciento en torno a los precios cercanos al partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica en el Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte por temas de patrocinio.

Precios exorbitantes en hospedaje

¡Más de 70 mil pesos una noche! El brutal aumento en los hoteles de la Ciudad de México. En una investigación presentada por Adam Crafton, periodista de The New York Times, se establece el brutal aumento en los precios de los hoteles durante el Mundial 2026. Basados en la aplicación Marriott Bonvoy, se encontró que existe un aumento de hasta 2373 por ciento.

Un hotel en la Ciudad de México que costaba 157 dólares por noche a finales de mayo subirá hasta los 3882 dólares, (70,112 pesos bajo el tipo de cambio actual) entre el 10 y 11 de junio, el 11 se disputará el partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica en el Estadio Azteca. Es decir, hubo un aumento de más de 2 mil por ciento.

Si bien habrá distintos precios para cotizar la mejor opción, lo cierto es que el aumento de precios es una realidad y un tema que ya ha robado reflectores en otras latitudes del mundo.

Partidos en el Estadio Azteca

El Estadio Azteca recibirá cuatro partidos del Mundial 2026, tres de fase de grupos y uno más en la etapa de dieciseisavos.

México vs Sudáfrica | 11 de junio

Uzbekistán vs Colombia | 17 de junio

Repechaje UEFA vs México | 24 de junio

Dieciseisavos de final 1° del Grupo A vs 3° del Grupo C | 30 de junio