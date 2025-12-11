Accidente en México-Toluca: taxi cargado de pirotecnia explota y deja lesionados

Taxi con pirotecnia explota en la México-Toluca; hay varios lesionados, entre ellos una menor.

La explosión ocurrió en la carretera México-Toluca, en el kilómetro 48.5, en la comunidad de Amomolulco.

Este 11 de diciembre se registró un accidente explosivo en la carretera México-Toluca, a la altura de las Plazas Outlet. El vehículo involucrado fue un taxi que cargaba pirotecnia en la cajuela.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 48.5, en la comunidad de Amomolulco. Automovilistas que presenciaron la explosión alertaron de inmediato a los cuerpos de emergencia.

Al sitio acudieron equipos de Protección Civil y Bomberos de Lerma, personal de la Cruz Roja, elementos de Seguridad Pública y Tránsito municipales, así como integrantes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Guardia Nacional. Los bomberos acordonaron el área y lograron sofocar las llamas, aunque el vehículo quedó totalmente calcinado.

En el lugar fueron atendidas varias personas heridas por la explosión; hasta el momento, se tiene conocimiento que entre los afectados, hay una menor de edad.

El grupo de emergencia ´Relámpagos´ se encargó del traslado de una niña de 10 años de edad a un centro médico:

"Grupo Relámpagos de la Oficialía estatal en apoyo a la Cruz Roja del Estado de México realizó un servicio de ambulancia aérea para trasladar a una paciente de 10 años lesionada por la explosión de un vehículo con pirotecnia en Lerma al #CENIAQ. El equipo brindó soporte vital y monitoreo continuo."