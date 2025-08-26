Usuarios de Spotify en México verán incremento en tarifas de suscripción

Spotify sube precios en México: estos son los nuevos costos de sus planes

Spotify anunció un aumento en las tarifas de sus planes de suscripción en México, como parte de un ajuste global que también impactará a usuarios en Europa, Medio Oriente, Asia del Sur y la región del Pacífico. La compañía comenzó a enviar correos electrónicos a sus suscriptores informando que el próximo cobro reflejará el nuevo precio.

Según la plataforma, el incremento tiene como objetivo "seguir innovando en productos y funciones" para mejorar la experiencia del usuario.

Estos son los nuevos precios en México:

Premium Individual: de $129 a $139 pesos mensuales

Plan Estudiantes: de $69 a $74 pesos mensuales

Plan Dúo: de $169 a $189 pesos mensuales

Plan Familiar: de $199 a $239 pesos mensuales

En el mensaje enviado a los usuarios, Spotify señaló:

"Aumentaremos el precio del plan Premium Familiar para que podamos seguir innovando en nuestra oferta de productos y funciones y para brindarte la mejor experiencia. Gracias por elegir Premium."

¿Quieres cancelar tu plan Premium?

Spotify recordó que puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento. Solo debes:

Ir a la página de tu cuenta en Spotify.

Buscar la sección "Tu plan" o "Administrar tu plan".

Elegir la opción Cancelar plan y seguir los pasos hasta recibir la confirmación.

Después de cancelar, tu cuenta seguirá activa hasta la próxima fecha de facturación. Luego pasará automáticamente a la versión gratuita con anuncios, pero conservarás todas tus listas de reproducción y música guardada.